Повышение тарифа на передачу тока на 30%, которое инициирует НКРЭКУ, увеличит затраты «Укрзализныци» на 1 млрд грн, и это станет сокрушительным ударом для компании

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.



"Это очередной прямой удар по УЗ. Мы оцениваем, что увеличение расходов УЗ на электроэнергию составит минимум 1 млрд грн», - сказал Гусак.



Он также напомнил, что сейчас «Укрзализныця» находится в сложной ситуации, в частности, за первое полугодие текущего года она получила 9 млрд грн убытков, в то время как в прошлом году за этот же период имела 1 млрд грн прибыли. А поскольку УЗ является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, повышение тарифа на передачу тока нанесет компании серьезный удар.



"Такое повышение на электроэнергию будет еще одной мерой, которая видимо добьет УЗ. Этого нельзя делать, ведь такие вещи - это какая - то диверсия против экономики», - считает Гусак.



Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.



Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.



В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.