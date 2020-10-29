В разгар пандемии в правительстве обеспокоены стимулированием патриотических взглядов украинцев настолько, что выделяются миллионы

28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов).

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

Это решение позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях кризиса. Уточняется, что эти средства должны быть использованы до конца текущего года.

Ранее мы сообщали, в Минфине отчитались, на что пошли средства из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на конец октября. В целом Украина "потратила" 34,1 млрд гривен или 52% от общей суммы. В частности, почти 6 млрд на здравоохранение, более 9 млрд на соцзащиту, 2,4 млрд на правопорядок, более 16 млрд на новые дороги и на культуру 6 млн.

Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".

Как сообщала Politeka, на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация с 1 марта.