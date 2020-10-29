Государственная экологическая инспекция Украины углубляет сотрудничество с международными партнерами

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

Несмотря на карантин, углубляем международное сотрудничество.

Государственная экологическая инспекция Украины вместе с 15 странами ЕС приняла участие в онлайн-семинаре по европейской оценке экологических преступлений. Среди участников - Германия, Италия, Франция, Чехия и Польша.

Семинар организован Istituto Affari Internazionali - IAI в рамках проектов Ambitus и EMPACT EnviCrime OA 1.1. Он посвящен оценке влияния экологических правонарушений на окружающую среду.

Во время онлайн-семинара специалисты ГЭИ поделились украинским опытом со сбора данных об экологических преступлениях, проблемами, с которыми сталкиваются инспекторы, и путями их решения, а также методологией, которая применяется при обработке данных в сфере нарушений природоохранного законодательства.

Участники проекта обсудили вопросы законодательной и правоприменительной структуры по борьбе с экологической преступностью, которая осуществляется в странах ЕС и США (Штаты не являются участником проекта, но опыт страны в сфере защиты окружающей среды и является одним из ведущих в мире).

Стороны изучили информацию о нарушениях природоохранного законодательства в отдельных государствах с целью предупреждения аналогичных ситуаций в своих странах.