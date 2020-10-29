Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн Интерпайп Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме Интерпайп, были оштрафованы компании «Ретек», «Транспортные инвестиции» и «Фирма «Интервторпром».



Как пишет Знай.юа, АМКУ наложил штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес. Соответствующее решение принято на заседании комитета сегодня, 29 октября.



Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины намерен дисквалифицировать принадлежащую олигарху Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на 3 года от участия в тендерах за сговор. Известно, что все 4 указанные компании, по информации в материале, связаны между собой через Пинчука и его группу "Интерпайп".



В 2020 году «Укрзализныця" готовилась к противоречивому тендеру на закупку колес для вагонов и бандажей на 2,4 млрд грн, которая может дать начало дефолту перевозчика. При этом журналисты предполагали, что тендеры УЗ на закупку колес и бандажей могут быть попыткой Мининфраструктуры выручить "Интерпайп" Виктора Пинчука.



Экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев заявлял, что компания Виктора Пинчука "Интерпайп" хотела продать "Укрзалізниці" цельнокатаные колеса в 4 раза дороже себестоимости.