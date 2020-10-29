Октябрь ещё не закончился, но уже успел принести с собой немало события. Чего следует ждать в ноябре – в этом решили разобраться на канале Знай.ua.

Первый прогноз чрезвычайно неприятный – усиление пандемии коронавируса, которого в Минздраве ожидают к концу месяца. В данном случае к нему добавятся и обычные осенние заболевания. А пик пандемии ожидается в январе-феврале.

Недавно карантин был продлён до конца года – в очередной раз, но возможно, что не в последний. По мнению представителей Госпродпотребслужбы, он вряд ли будет отменён до марта, когда прогнозируется спад инфекции.

Главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает увеличение числа заразившихся за сутки в Украине до 17 тысяч – правда, не в ноябре, а к концу декабря.

Но к тому времени страна может уже жить в условиях полного локдауна, как жила она прошлой весной. Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями религиозных организаций назвал для этого чёткое условие: 9,5 тысяч новых случаев заражения за сутки. Тогда карантинные правила красной зоны будут распространены на всю Украину.

«Однако тогда сильно пострадает экономика. Снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах большого скопления людей», - считает президент.

Но даже самый жёсткий карантин не затронет детские сады и начальные классы школы. Глава комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергей Бабак пояснил, что это связано с особенностями психики детей доподросткового возраста: усваивать знания дистанционно они не способны.

Студенты вузов отправлены на удалённое обучение уже сейчас. Пока срок для этого назначен до 15 ноября, но вполне вероятно, что его могут продлить.

С пенсиями всё обстоит намного более благополучно – по крайней мере, до конца ноября их будут выплачивать бесперебойно. Об этом сообщили в руководстве Пенсионного фонда, заверив, что прилагают все усилия, чтобы защитить пенсионеров от проблем, порождённых коронакризисом.

Стоимость передачи электрической энергии в ноябре может увеличиться на 30 процентов. Это должно затронуть только промышленность и бизнес, однако в любом случае производитель заложит свои издержки в цену товара. В связи с этим эксперты опасаются роста инфляции.

Ждать ли в ноябре существенного роста цен – здесь единого мнения нет. Ряд специалистов считает, что предпосылок для этого нет, поскольку из-за пандемии и безработицы покупательная способность населения упала. Подтолкнуть к этому может девальвация гривны, которая не исключена в ноябре или декабре.

Курс доллара по-прежнему будет расти. Тем, у кого есть доллары, не рекомендуется продавать их как минимум до конца ноября.

Ранее блогер Сергей Корнак высказался о предстоящем росте коммунальных тарифов.

А депутат Верховной Рады Андрей Николаенко назвал повышение тарифов на передачу электроэнергии необоснованным.