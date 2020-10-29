Октябрь ещё не закончился, но уже успел принести с собой немало события. Чего следует ждать в ноябре – в этом решили разобраться на канале Знай.ua.
Первый прогноз чрезвычайно неприятный – усиление пандемии коронавируса, которого в Минздраве ожидают к концу месяца. В данном случае к нему добавятся и обычные осенние заболевания. А пик пандемии ожидается в январе-феврале.
Недавно карантин был продлён до конца года – в очередной раз, но возможно, что не в последний. По мнению представителей Госпродпотребслужбы, он вряд ли будет отменён до марта, когда прогнозируется спад инфекции.
Главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает увеличение числа заразившихся за сутки в Украине до 17 тысяч – правда, не в ноябре, а к концу декабря.
Но к тому времени страна может уже жить в условиях полного локдауна, как жила она прошлой весной. Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями религиозных организаций назвал для этого чёткое условие: 9,5 тысяч новых случаев заражения за сутки. Тогда карантинные правила красной зоны будут распространены на всю Украину.
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«Однако тогда сильно пострадает экономика. Снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах большого скопления людей», - считает президент.
Но даже самый жёсткий карантин не затронет детские сады и начальные классы школы. Глава комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергей Бабак пояснил, что это связано с особенностями психики детей доподросткового возраста: усваивать знания дистанционно они не способны.
Студенты вузов отправлены на удалённое обучение уже сейчас. Пока срок для этого назначен до 15 ноября, но вполне вероятно, что его могут продлить.
С пенсиями всё обстоит намного более благополучно – по крайней мере, до конца ноября их будут выплачивать бесперебойно. Об этом сообщили в руководстве Пенсионного фонда, заверив, что прилагают все усилия, чтобы защитить пенсионеров от проблем, порождённых коронакризисом.
Стоимость передачи электрической энергии в ноябре может увеличиться на 30 процентов. Это должно затронуть только промышленность и бизнес, однако в любом случае производитель заложит свои издержки в цену товара. В связи с этим эксперты опасаются роста инфляции.
Ждать ли в ноябре существенного роста цен – здесь единого мнения нет. Ряд специалистов считает, что предпосылок для этого нет, поскольку из-за пандемии и безработицы покупательная способность населения упала. Подтолкнуть к этому может девальвация гривны, которая не исключена в ноябре или декабре.
Курс доллара по-прежнему будет расти. Тем, у кого есть доллары, не рекомендуется продавать их как минимум до конца ноября.
Ранее блогер Сергей Корнак высказался о предстоящем росте коммунальных тарифов.
А депутат Верховной Рады Андрей Николаенко назвал повышение тарифов на передачу электроэнергии необоснованным.