Муніципальні вибори, які в більшості українських міст вже завершилися, прибрали перешкоди для підвищення комунальних тарифів.

Цю подію прокоментував політичний відеоблогер Сергій Корнак. За його словами, вже з початку листопада ціна на газ повинна збільшитися на 30 відсотків (тепер його кубометр для населення буде варто 8,8 гривні), а на електроенергію — на всі 40.

«Це вирок. На чому це відіб'ється? Наші котельні перевели на газ, все ТЕЦ — тобто у всіх, у кого підключено центральне опалення, тарифи виростуть на 40 відсотків. Вони й так були дешевими, 60-80 гривень за квадратний метр, тепер буде близько 100 », - зазначає оглядач.

Корнак вказав, що перш на двокімнатну або навіть трикімнатну квартиру на місяць витрачала максимум дві з половиною тисячі. Тепер же цифра зросте до 4-5 тисяч.

Відеоблогер нагадав, як минулого літа держава скуповувала газ — в теплу пору він коштує набагато дешевше. Тепер створені величезні запаси цього палива, виникла гостра потреба в ньому — і воно буде продаватися за набагато завищеною ціною.

«Це робиться тому, що стимулу економіки немає. Податки з нас можна зібрати тільки шляхом підвищення тарифів. Розумієте, зараз пройшов аудит «Нафтогазу», і у них діра. Пропало 75 мільярдів гривень — 3 мільярди доларів. Все це просто щоб відбити 3 мільярди», - говорить Сергій Корнак.

Ще більше проблем несе подорожчання електрики, вартість якої так чи інакше закладається в ціну дуже багатьох товарів. Отже, подорожчають і вони.

За словами Корнака, поразка «Слуги народу» на місцевих виборах показала, що Зеленський і його команда вже не можуть розраховувати на народну підтримку, отже, і домагатися її немає сенсу. Варто діяти, не озираючись на думку виборців.

«Ось так швидко перетворюється любов народу в ненависть, ось так народжуються диктатори. Завоювати любов народу, можна тільки виконавши свої передвиборчі обіцянки, посадивши козлів, злодіїв. Всього цього немає, справедливості — немає. Тому тепер треба оточити себе охороною і плювати на всіх», - резюмує Сергій Корнак.

Раніше пояснювалася причина дорожнечі газу для українців.

Також повідомлялося про зміну порядку нарахування тарифів.