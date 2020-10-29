Налоговый комитет Верховной Рады Украины хочет протолкнуть изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые будут финансово дискриминировать различные предприятия зеленой энергетики Украины, об этом в Facebook сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация

Как отмечается, после одиозного заявления и угроз Председателя Государственной налоговой службы Украины в адрес компаний из возобновляемых источников энергии, сектор столкнулся с новым видом давления: стремлением ввести дискриминацию на рынке и разделить отрасль.



«Прямо сейчас в Налоговом Комитете ВРУ идет подготовка к принятию изменений в Налоговый Кодекс Украины, необходимых для принятия Государственного бюджета на 2021 год. Речь идет о законопроекте №4101д, который , кроме налоговых норм, предусматривает внесение изменений в статью 65 Закона Украины “О рынке электрической энергии”, в соответствии с которыми ГП “Гарантированный покупатель” будет обязан осуществить 100% оплату электроэнергии в приоритетном порядке: сначала производителям из биомассы/биогаза, а затем всем другим видам ВИЭ генерации. Согласования этой нормы планируется Налоговым Комитетом завтра 30.10.2020 года», - отмечает ассоциация.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация четко заявляет, что данная норма должна быть немедленно исключена из данного законопроекта и снята с повестки дня Налогового комитета.

"Сегодня мы наблюдаем новый вид давления со стороны органов государственной власти на сектор ВИЭ. Теперь об отрасли не просто распространяются некорректные сообщения, а еще и планируется введение откровенной дискриминации по отношению к ветровой и солнечной энергетик через введение такой приоритетной процедуры выплат”, - отмечает председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

По его словам, в целом, после того как производители электроэнергии из энергии солнца и ветра добровольно согласились на сокращение “зеленого” тарифа, в самом выгодном финансовом положении с всего рынка ВИЭ остались только производители из биомассы и биогаза.

"Это яркая иллюстрация того как отрасль “зеленой” энергетики в очередной раз пытаются поссорить и разделить. Эта правка немедленно должна быть снята с повестки дня комитета», - подчеркнул Конеченков.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение в Шмыгаля, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и вражеской агрессии в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят «зеленую» электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды «Гарантированный покупатель» уже начал проигрывать.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.