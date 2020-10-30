Несмотря на достройку своих солнечных и ветровых станций в прошлом году компания "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.) за январь-июнь 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019р сократила чистую прибыль в 3,3 раза – до 440 млн грн

Об этом свидетельствует опубликованное сообщение компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Доход от реализации электроэнергии компании в первом полугодии 2020г составил 2,072 млрд грн, при этом валовая прибыль за 6 мес 2020г увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2019р почти в 2 раза – до 2,978 млрд грн, а операционная прибыль выросла в 2,2 раза – до 2,851 млрд грн.

В отчете компании приведены факторы падения финансовых показателей, а именно мировая пандемия коронавирусной болезни и долги со стороны ГП «Гарантированный покупатель».

Согласно отчету, компания «ДТЭК ВИЭ» ожидает, что к 1 ноября 2020г Кабинет министров Украины подготовит законопроект о выпуске облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения до 5 лет, что позволит погасить долги «Гарантированного покупателя» перед производителями электроэнергии из ВИЭ в 2021-2022рр.

Как сообщалось, со значительным увеличением мощностей зеленой энергетики в Украине доля компании ДТЭК ВИЭ, которая производит зеленую электроэнергию в Украине и принадлежит Ринату Ахметову, сократилась до 14,8%.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение в Шмыгаля, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и вражеской агрессии в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят «зеленую» электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды «Гарантированный покупатель» уже начал проигрывать.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики.