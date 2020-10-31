В Украине выросли налоги на операции с автомобилями

С конца мая 2020 года в государстве при продаже первого авто не нужно платить подоходный налог. Если же в течение года собственник решит продать или обменять второй автомобиль, то ему придется отдать государству 5%, а за третий – целых 18%, передает OBOZREVATEL.

По информации Государственной налоговой службы Украины, ранее налог за третье авто составлял только 5%.

«Законом Украины от 16.01.2020 №466-их внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, относительно налогообложения дохода, полученного от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что новый налог затрагивает не только легковые автомобили, но и другой транспорт, например, прицепы, мопеды, мотоциклы.

Если собственник решит продать автобус, грузовик, трактор, спецтехнику или другое движимое имущество, то налог составляет 5% от оценочной стоимости, даже если это первая операция в году.

Кроме того, уже в следующем году владельцы машин, стоимость которых стартует от 375 минималок (а это 2,2 млн. грн), должны будут платить транспортный налог 25 тысяч гривен, если возраст автомобиля не превышает пять лет. Перечень плательщиков налога может быть увеличен, поскольку соответствующий законопроект уже разработали в правительстве.

«Изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной зарплаты в 2020 году перечень авто, размещенный на официальном сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, и это привело к уменьшению количества автомобилей, подлежащих налогообложению», – объяснили в Министерстве финансов.

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