Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила бизнес-интересы главы Национального регулятора НКРЭКУ Валерия Тарасюка еще в одной компании – ООО «Компания «Металл-Инвест».

Об этом сообщил народный депутат, член ВСК и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«За 2019 год Валерий Тарасюк получил 2,2 млн гривен дивидендов от ООО «Компания «Металл-Инвест» (занимается изготовлением металлоконструкций – прим.). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, председатель НКРЭКУ по состоянию на 2 ноября 2020 года владеет 10% уставного капитала компании», - сообщил депутат со ссылкой на выводы ВСК.

Впрочем, по его словам в декларации за 2019 год Тарасюк указал, что передал управление этим пакетом акций компании своего родного брата ООО «Эф энд Эм Украина».

«Готовим дополнительное обращение к НАЗК относительно проверки указанных председателем НКРЭКУ данных в декларации о корпоративных прав в ООО «Компания «Металл Инвест», - добавил Наливайченко.

Он напомнил, что ранее ВСК установила и передала в милицию информацию о бизнес-интересе председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в торговле электроэнергией и сфере наружного освещения.

«В прошлом месяце НАЗК начало антикоррупционную проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка на основании данных, собранных нашей Временной следственной комиссией. В ближайшее время мы ожидаем результаты этой проверки, которые станут дополнительным доказательством для привлечения руководителя НКРЭКУ к уголовной ответственности», - подытожил Наливайченко.

Напомним, причиной антикоррупционной проверки НАЗК стали опубликованные Временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетический бизнес у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который до недавнего времени контрагентом ряда государственных компаний «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговала электрической энергией.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.