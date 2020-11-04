Полномочия по формированию тарифов на коммунальные услуги передаётся на уровень муниципальных органов.

Youtube-канал «Знай.ua» выяснил, чем это вызвано и каких результатов следует ожидать.

Сейчас, как и прежде, качество коммунальных услуг продолжает падать, а их стоимость – возрастать. В прошлом году Владимир Зеленский завоевал поддержку народа, пообещав снизить тарифы после прихода к власти. Но обещание так и осталось неисполненным, а позднее в Кабмине стали опровергать, что оно вообще было.

Фонтаны горячей воды, десятилетиями не чиненые трубы советских времён, необходимость самим платить за ремонт – всё это повседневная реальность даже для Киева, не говоря уже о провинции.

«Водоканал», «Облэнерго» и «Облгаз» закладывают в платёжки стоимость программ модернизации, но на практике не делается ничего или почти ничего. Между поставщиками и потребителями коммунальных услуг нет никакой обратной связи. Даже новый почтовый ящик или покрашенная скамейка на общем фоне становятся достижениями.

Теперь «Нафтогаз» поднял цену на свой товар на четверть, а в его пресс-службе уже сообщили, что это, по прогнозам, приведёт к удорожанию тепла для конечного потребителя на 19,5 процента. При этом цена на газ регулируется постановлением Кабмина, но при этом учитываются и цены на европейских хабах.

Цена на отопление и горячую воду определяется стоимостью газа не полностью, но в очень значительной мере – от 70 до 80 процентов. Прежде эта цена устанавливалась один раз для всего отопительного сезона, но теперь может колебаться ежемесячно, в зависимости от европейского газового рынка.

Что газ будет дорожать всю осень и всю зиму – этого не скрывают даже в Верховной Раде. Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус прокомментировал это так: «Эра дешевого газа проходит, и так происходит во всем мире».

До сих пор вопросы, связанные с тарифами, решались в НКРЭКУ, то есть на уровне всей страны. Теперь они передаются в ведение муниципальной власти. Правда, действовать новые правила начнут только в 2021 году, поэтому нынешний отопительный сезон – последний «спокойный».

В дальнейшем спокойствия не предвидится. Вероятно подорожание тепла в три-четыре раза: если сейчас одна гигакалория стоит 1 400 гривен, то в следующим отопительный сезон её цена может достичь 4 тысяч.

При этом уже со следующего мая цены на газ, как и на другие составляющие себестоимости отопления, становится полностью рыночной.

Это проясняет и смысл «тарифной революции». Отопление дорожает, другие коммунальные услуги – тоже, и в Киеве предпочитают, чтобы во всём этом винили местных чиновников.

Ранее сообщалось о ходе «тарифной революции».

Также давались прогнозы экспертов относительно цен на газ.