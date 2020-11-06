Иностранные инвесторы заявили об утере доверия к правительству Украины, которое подписывало «зеленый» меморандум, и ничего не сделало для решения проблемы долгов перед электростанциями возобновляемой энергетики после сокращения зеленых тарифов

Об этом представители ряда компаний заявили в ходе дискуссии Energy Talk, которую проводило издание Kyiv Post и Европейская бизнесс ассоциация.

Так, Джеофф Берлин, собственник Ukraine Power Resources сообщил, что в Украине большой страновой риск для инвесторов и небольшой период действия зеленого тарифа, особенно с учетом его недавнего урезания.

«Доверие к Правительству и его обещанием подорвано», - сказал Берлин.

В свою очередь, Карл Стурен, директор Виндрафт Украина сообщил, что рынок зеленой энергетики состоит из большого количества разных игроков, которые понимают важность и ценность зеленой энергетики для благополучия Украины.

По его словам, ключевой проблемой долгов перед предприятиями зеленой энергетики являются недостатки работы рынка электроэнергии, которые никто не исправляет.

«Нужно решить проблему всего рынка, иначе сектор не выйдет из цепочки «Укрэнерго должен Гарпоку, а Гарпок - производителям. Только комплексное решение для всего рынка решит проблему», - добавил Стурен.

При этом Александр Маквортер, СЕО Ситибанка в Украине отметил, что вкладывая деньги в проекты ВИЭ, инвесторы ожидают понятных условий. Однако из-за многомиллиардных долгов они настроены обращаться в международные арбитраджи.

«Государство понесён финансовый ущерб в случаи позитивного решения по инвестиционным арбитражам», - подытожил инвестор.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Напомним, что существование украинской энергетики невозможно без стабильных оплат по зеленому тарифу

Как Politeka писала, что повышение тарифа на передачу электроэнергии крайне негативно повлияет на промышленников и украинцев

Также Politeka сообщала, что без госгарантий для "Укрэнерго" кризис в энергетике не разрешится