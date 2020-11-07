Мэр города Угледар Андрей Силич направил официальное обращение к президенту Украины Зеленскому В. А., председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д. А., премьер-министру Украины Шмыгалю Д. А. и председателю Донецкой областной ОГА Кириленко П. А. с просьбой решить проблему финасирования шахт города Угледар, погашения долгов за заработную плату перед шахтерами и долгов за электроэнергию

Мэр города утверждает, что угледарские шахты являются градообразующими и бюджетообразующими предприятиями. Но они не имеют возможности нормально функционировать и наполнять бюджет города. Основная причина-отсутствие расчетов за отгруженный уголь, что привело к значительным долгам за зарплату перед шахтерами и долгов предприятий за электроэнергию.

«Они уже в течение длительного времени лишены возможности стабильно работать, выплачивать заработную плату, осуществлять отчисления в местный бюджет и обязательные платежи, в том числе, рассчитываться за потребленную электроэнергию через острый дефицит оборотных средств, за хроническое отсутствие расчетов за отгруженный уголь», - отмечает Андрей Силич.

Андрей Силич отмечает, что из-за задолженности по выплате заработной платы шахтерам город на грани неконтролируемого социального взрыва. А отсутствие средств у жителей города, что не могут вовремя платить за жилищно-коммунальные услуги, приведет к коллапсу коммунального хозяйства.

Кроме того, отсутствие налоговых выплат от шахт и шахтеров ставит под угрозу своевременность выплат зарплаты бюджетникам и выплаты пенсий жителям. Мэр Угледара также утверждает, что с 09.11 город перешел к «красной» зоны распространения коронавирусной инфекции, но из-за кризиса на основных бюджетообразующих предприятиях города и низкий уровень наполняемости бюджета мэрия не может гарантировать финансовую поддержку медицинским учреждениям - для обеспечения лечения больных и проведения противоэпидемических мероприятий

Также шахты имеют значительные долги за электроэнергию: "В течение 2020 года почти каждого месяца, шахты становятся перед угрозой и реальным отключением производства от электроэнергии. Такого не было за все годы существования угледобывающих предприятий".

Андрей Силич подчеркивает, что остановка подачи электроэнергии может привести к катастрофическим и необратимым последствиям: неконтролируемое затопление шахт и полное уничтожение предприятий, развитие техногенной катастрофы региона - затопление сельскохозяйственных угодий, прорыв газа метана взрывоопасной концентрации на поверхность, провалы земной поверхности.

"Просим вас немедленного лично вмешаться и содействовать в решении кризисной ситуации, сложившейся в городе Угледаре Донецкой области» - пишет Андрей Силич.

Напомним, 3 ноября шахтеры угледарских шахт "Южнодонбасская - 1" и "Шахта им. М. С. Сургая" провели митинг возле Верховной Рады с требованием погасить долг за заработную плату в размере 1,4 млрд и выделить средства на погашение долга за электроэнергию.

Напомнить, под Верховной Радой митингуют шахтеры

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