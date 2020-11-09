Скандальное решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменить постановление прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+» выглядит как правовой нигилизм и продолжение пиар-кампании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом заявила адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль в интервью изданию «Обозреватель».

«Отмена закрытия дела по «Роттердам+» выглядит как правовой нигилизм и продолжение пиар-кампании НАБУ и ряда грантовых организаций, основанной на беспочвенных обвинениях без доказательств», - отметила адвокат.

По ее словам решение судьи Оксаны Олейник является предвзятым к стороне защиты, нарушает права обвиняемых и процессуальное законодательство.

«Целью этого противоправного решения является попытка медийно продолжить историю, на которой много политических баллов заработало НАБУ, вместо расследования реальных дел», - отметила адвокат.

Принятие судьей Олейник решения, которое полностью противоречит предыдущему решению этого же суда, в целом подрывает доверие к украинскому правосудию.

"Принятие двух противоположных решений одним судом в одном и том же деле демонстрирует неспособность украинской системы правосудия работать по-новому. Очевидно, что на судей по - прежнему оказывается политическое давление, а репутация ВАКС уже дискредитирована», - добавила Дригваль.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам +» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам +» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела. Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

Напомним, скандальное решение ВАКС по» Роттердам+ " списано с объяснений НАБУ в интересах Коломойского – адвокат.

Как сообщала Politeka, дело "Роттердам+" все равно будет закрыто из – за отсутствия состава преступления-Вовк.

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