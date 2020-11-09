Предприятия металлургической отрасли обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить квоты на серную кислоту и олеум, поскольку из-за дефицита украинские заводы могут просто остановиться.

Об этом говорится в открытом письме к премьеру и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства от Ассоциации «Укрметаллургпром».

Как сказано в письме, цистерны с серной кислотой, согласно плану производства, уже направляются к конечным потребителям. Но отсутствие специальных лицензий, которые должно было бы выдать Министерство развития экономики, делает невозможным их растаможку. Из-за этого на рынке возник дефицит, который угрожает работе предприятий.

«Из-за бездеятельности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины иностранные поставщики серной кислоты не могут получить Специальную лицензию на импорт ресурса, поскольку 15-дневный срок на выдачу данного документа (согласно п.3.2. Приказ №232 Министерства Экономики Украины) исчерпан еще 20 октября 2020 г», - объясняют промышленники.

"Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства. Подобной проблемы не было бы в случае отсутствия квот на импорт серной кислоты», - подчеркивается в письме.

Чтобы избежать негативных экономических, экологических и социальных последствий для отрасли и Украины в целом, металлурги просят премьера поручить Минэкономразвития как можно скорее выдать специальные лицензии импортерам. А также - вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вопрос немедленной отмены решения о квотировании.

Как известно, МКМТ выдала решение»о применении специальных мер по импорту в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта".

Против этого решения выступили промышленники. Они заявили, что после введения квотирования цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, поскольку из-за квот исчезла реальная конкуренция между поставщиками.

Напомним, что квоты на импорт серной кислоты могут привести к экологической катастрофе и остановке коксохимов, - СМИ.

Как сообщала Politeka, компании-прокладки, обогащающиеся на квотах на серную кислоту, зарегистрированы в квартирах – депутат.

Также Politeka писала, что крупнейший производитель серной кислоты увеличил убытки на 55%, - Минэнерго.