Повышение тарифа на передачу тока не решит проблем энергорынка, при этом существенно ударит по бизнесу.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Это удар, причем довольно существенный. И я боюсь, что пострадают больше всего от этого даже не крупный бизнес, а малый бизнес, тот, который завязан на большое использование объема электроэнергии, например, пекарни. Очевидно, что у них пойдет это в цену», - рассказал Кушнирук.

По его словам, поднятием тарифа на передачу электроэнергии не удастся решить существующие проблемы на энергорынке, в частности по задолженности «зеленой» генерации, а наоборот, это еще больше их углубит.

"Это шаг, который точно не решает тех проблем, которые стоят перед рынком электроэнергии, в значительной степени деформированным. И таким образом там еще и создадут дополнительные диспропорции, которые есть на сегодняшний момент», - считает Кушнирук.

По мнению эксперта, решать проблему задолженности на энергорынке нужно другим путем - через выпуск облигаций внутреннего государственного займа.

«Есть фиксированный долг, который нужно погасить в этом и следующем году. Для этого нужно просто выпустить облигации с рассрочкой на 5 лет. Мы так делали, когда у нас возникали просроченные долги по НДС, например. Для предприятий это, может, не лучшая ситуация, но по крайней мере это закрывает определенную проблему», - сказал Кушнирук.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-ч.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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