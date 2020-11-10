Председатель Национального тарифного регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк в течение последнего года 91 день провел в отпуске за рубежом, преимущественно в Турции и ОАЭ.

Об этом пишет издание «антикора» в статье «растут тарифы и качество отдыха энергетических служащих», передает "Знай".

"Без учета более коротких поездок в том числе в Россию, на отдыхе Тарасюк провел 91 день. То есть три месяца за три года он имел пляжное время. Не изменяет он себе и во время пребывания на госслужбе, выбирая любимые направления, и любимые отели", - пишет журналист Руслан Якушев.

Как стало известно «Антикору», Валерий Тарасюк он с семьей летал в направлении турецкого Бодрума с 11 по 18 августа 2020 года. Там он провел неделю на берегу Эгейского моря в одном из самых дорогих отелей побережья в люксе за 3 тыс. долларов за ночь.

«Всего за последние три года он летал на отдых в Турции 8 раз, еще дважды в Объединенные Арабские Эмираты и однажды в Черногорию», - сообщает издание.

Автор статьи отмечает, что с 1 января Тарасюк инициировал повышение заработной платы руководству НКРЕКП на 50%, несмотря на беспрецедентный кризис в энергетике и экономике.

«По свидетельствам источников в НКРЕКП средняя зарплата у члена комиссии по начислению больше 200 тыс. грн. После изменений она превысит 300 тыс. грн. Волна возмущения ни к чему не привела. Зарплаты вырастут", - говорится в статье.

Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.

Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЕКП руководит трейдером электрической энергии, который в течение года был контрагентом ряда государственных компаний «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговал электрической энергией. Кроме того ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовления металлоконструкций.

Также Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

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