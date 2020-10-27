Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск главы Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца к Кабинету Министров об увольнении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него коррупционный конфликт интересов.

Об этом Волынец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Окружной административный суд Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЕКП и назначил дело к рассмотрению», - сообщил нардеп.

Волынец сообщил, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-поставщика электроэнергии «Эф энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала.

«После назначения в состав независимого регулятора, он передал управление компанией своему родному брату Артему. Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которой руководит компанией на рынке энергетики», - пояснил Волынец.

По его словам, закон «О НКРЭКУ» требует от Кабмина немедленно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям этого Закона.

«В очередной раз подчеркиваю, что Регулятор должен быть беспристрастным. Частным интересам близких родственников в НКРЭКУ не место!», - подытожил Волынец.

Напомним, данные о семейном энергетическом бизнесе главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка обнародовала Временная следственная комиссия Верховной рады в начале сентября.

По данным члена ТСК Валентина Наливайченко, компания «Эф энд Эм Украина» после назначения Тарасюка главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий «Оператор Рынка» и НЭК «Укрэнерго» и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.

После публикации этих данных, НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию «Эф энд Эм Украина» на поставку электроэнергии.

8 октября НАЗК на основании обнародованных ТСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка через имеющийся у него конфликт интересов.