Повышением тарифов на передачу тока председатель НКРЭКП убивает отечественную промышленность и прикрывает коррупцию на энергорынке, на которой зарабатывает

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» в программе «Время Голованова» председатель Радикальной партии Олег Ляшко.

По его словам, именно действия Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, является причиной нынешнего кризиса в энергоотрасли и значительной задолженности на энергорынке, для погашения которой сейчас регулятор повышает тарифы на передачу тока.

«За последний год они сделали все, чтобы добить украинскую энергетику - огромные долги, огромная коррупция, ручное управление, десятки тысяч людей, потерявших работу, закрыты украинские шахты, остановлены украинские станции - все это результаты их ручного управления», - рассказал Ляшко.

По мнению экс-нардепа, решение НКРЭКП открыли возможность для злоупотреблений и спекуляций на энергорынке, и он считает, что председатель комиссии получает от этого выгоду.

«Сам председатель НКРЕКП Тарасюк и его семья не страдают - они на этой коррупции зарабатывают. Сегодня главные, кто зарабатывают на энергетическом рынке - это трейдеры. Трейдеры - это спекулянты ... А почему трейдеры зарабатывают? Потому что родной брат председателя НКРЕКП такой же трейдер. Он создает правила в интересах трейдеров, а его родной брат на этом зарабатывает », - пояснил Ляшко.

Он отметил: повышение тарифов на передачу тока, которое делают для преодоления кризиса неплатежей на энергорынке, ударит по отечественной промышленности и обычных гражданах, которые заплатят за подорожания электроэнергии из собственного кармана.

«Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это все ляжет на кармане граждан. Потому что производители сразу повысят цены на конечную продукцию. За коррупцию НКРЕКП, за коррупцию Тарасюка платить люди из своих копеечных зарплат, копеечных пенсий, копеечных сбережений », - подытожил Ляшко и добавил: правительство немедленно освободить весь нынешний состав НКРЕКП, а их деятельность должны расследовать правоохранительные органы.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн / МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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