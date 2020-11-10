Погашение долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику является первоочередной задачей для правительства и президента

Об этом в эфире канала Украина24 заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.



Экс-депутат напомнил, что несмотря на подписанный между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ меморандум о взаимопонимании и снижении «зеленого» тарифа, на которое инвесторы добровольно согласились, государство продолжает не выполнять взятых на себя обязательств по погашению долгов перед «зеленой» генерацией.



"По сегодняшний день людям денег не платят, по закону предусмотрено погашение 40% задолженности в этом году, но они до сих пор не уплачены эти деньги. Оплата за предоставленную "зеленую" электроэнергии идет с задержкой в 1,5 - 2 месяца», - рассказал Ляшко.

Он также обратил внимание - инвесторы уже начали обращаться за защитой своих прав в суды, в том числе и в международные. И подчеркнул: Украина проиграет в суде эти дела и вынуждена будет выплатить значительные компенсации инвесторам.



Поэтому по его мнению, власть должна немедленно решить проблему задолженности перед инвесторами в отрасль ВИЭ.



«Я требую от президента, от правительства немедленных действий по решению этих глобальных проблем, которые влияют на жизнь каждого украинца», - заявил Ляшко.



Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 93% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%.

Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год», в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании «Укрэнерго» для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмигалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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