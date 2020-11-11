Поддержка Украиной целей Green Deal является практической реализацией евроинтеграционного вектора развития и подтверждением того, что наше государство разделяет европейские ценности.

Такое мнение высказал директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко выступая в рамках Дня устойчивого развития организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.



«То как мы, как страна, бизнес, реагируем и делаем шаги к реализации этой программы и является свидетельством нашей готовности войти в европейское содружество. Речь идет об изменении культуры и ценностей, об изменении культуры потребления, и в первую очередь - культуры потребления энергоресурсов», - сказал А. Кучеренко.

Он отметил, что компания ДТЭК активно работает над достижениями целей Green Deal в контексте декарбонизации, развития возобновляемых источников энергии и трансформации угольных регионов.



«Компания ДТЭК одобрила свою Стратегию устойчивого развития до 2030 года, которая учитывает основные элементы европейского зеленого курса. Мы понимаем, что декарбонизация - это не политический лозунг или модный тренд, а условие развития бизнеса.

Именно поэтому в своей корпоративной стратегии мы ставим себе амбициозную цель – декарбонизировать производство электроэнергии к 2040 году», - отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК.



А. Кучеренко также напомнил, что ДТЭК уже инвестировал 1,2 млрд евро в развитие зеленой генерации в Украине и имеет сегодня в своем управлении 1 ГВт ветро- и солнечных электростанций. «Также в ноябре 2019 DTEK Renewables первыми в Украине выпустили зеленые еврооблигации на сумму 325 млн евро, которые также ориентированы на увеличение доли возобновляемых источников в Украине», - отметил он.



Кроме того, в своем выступлении А. Кучеренко уделил внимание вопросам справедливой трансформации угольных регионов. «Сейчас на тепловых электростанциях и шахтах ДТЭК работает около 40 тысяч человек. Уплаченные предприятиями ДТЭК налоги составляют 60% бюджета 18 моногородов. Именно поэтому чрезвычайно важным вопросом является планируемая и постепенная декарбонизация энергетического сектора, ведь от этого будет зависеть благосостояние тысяч семей и десятков населенных пунктов», - сказал директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Он отметил, что за 15 лет своего существования компания инвестировала в устойчивое развитие почти 20 млрд грн, в частности, около 10 млрд грн в защиту окружающей среды (и это без учета экологического налога), почти 5 млрд грн в охрану труда и промышленную безопасность, 3,5 млрд в объекты социальной сферы.



А. Кучеренко также выразил убеждение, что инвестиции в реализацию Украине «зеленой» политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу: она станет более энергоэффективной и инновационной.

Напомним, ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую солнечную электростанцию на крыше многоэтажки.

Как сообщала Politeka, в 2020 году ДТЭК инвестирует почти 190 млн гривен в развитие энергоинфраструктуры районов вокруг Киева

Также Politeka писала, что на Днепропетровщине с помощью дрона обследовали почти 400 км электролиний.