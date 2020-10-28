Новая технология позволяет автоматизировать проверку, ускорить процесс мониторинга и ликвидации любых повреждений

С начала года специалисты ДТЭК Днепровские электросети обследовали с воздуха 385 километров линий электропередач. Выявили и устранили более 6640 дефектов, чаще всего не доступных при обычном осмотре.

Как поясняют в компании, дрон позволяет проводить тепловизионную, фото- и видеосъемку линий передач и выявлять мельчайшие дефекты в сети. В первую очередь, с его помощью обследуют линии среднего (6-10 кВ), а также высокого (35-150 кВ) напряжения. Работают в 4 районах Днепропетровской области, а также городах Каменском и Подгородном.

«ДТЭК — лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Пилотный проект по использованию дрона мы начали в прошлом году. За это время обследовали 573 км линий, выявили и устранили почти 9 тысяч дефектов. Сейчас вместе с эстонской компанией Hepta дорабатываем софт на базе искусственных нейронных сетей, благодаря которому распознавание дефектов будет происходить автоматически – без участия человека», — отметил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.

С учетом использования двух камер (видео и инфракрасное изображение) за полетный день специалисты обследуют от 6 до 7,5 км. Дрон помогает провести осмотр в самых труднодоступных местах: на заболоченной местности, над кустами и деревьями, водными преградами и промышленными районами. При этом обследование проводят без отключения линий и привлечения дополнительной техники, что значительно ускоряет процесс.

Специалисты тут же проводят видео- и фотофиксацию дефектов, а также диагностику нагревов контактных соединений линий с помощью инфракрасной камеры. И устраняют неполадки еще до момента аварии. Так, например, в Каменском удалось вовремя выявить дефект одного из элементов опоры высоковольтной линии 150 кВ, который мог привести к обрыву провода и, как следствие, – масштабной аварии с отключением целого жилого района и остановкой железнодорожного сообщения.

Компания планирует продолжать использовать дроны для обследования линий. И масштабировать проект на всю Днепропетровскую область.

Похожий метод в своей работе успешно используют современные европейские энергокомпании, например, ENEL (Италия), E-ON (Германия), CEZ Group (Чехия). Теперь он доступен и в Украине.