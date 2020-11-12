Вопрос неконституционности на нелегитимности действующего состава НКРЭКУ требует немедленного решения, поскольку существует реальная угроза полного коллапса энергорынка.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» 11 ноября заявил соавтор конституционного представления о признании неконституционным действующий состав НКРЭКУ, народный депутат Алексей Кучеренко.

«Я как профильный первый заместитель председателя топливно-энергетического комитета хочу сказать, что сегодня дестабилизировать на рынке электроэнергии ничего не надо. Там все и так настолько дестабилизированы, что если немедленно не принимать управленческих решений там уже надвигается полный коллапс», - отметил он.

По словам нардепа, все государственные энергокомпании, в частности «Энергоатом» и «Укрэнерго» за 9 месяцев 2020 года получили миллиардные убытки, а общая задолженность на энергорынке достигает 80-100 млрд грн.

«У меня вопрос – НКРЭКУ, а что вы делаете на этом рынке, если вы как регулятор задаете и принимаете правила работы этого рынка, контролируете работу, то есть то, что они не работают и контролируете и соблюдаете выполнения лицензионных условий. Скажите пожалуйста, мы сегодня готовим приватизацию за долги, мы сегодня доводим до банкротства и хотим продать системный оператор «Укрэнерго», - подчеркнул нардеп.

Кучеренко добавил, что сегодняшний кризис с конституционным статусом стал результатом безответственного подхода к законотворчеству.

«Поспешный турборежим и пренебрежение нормами законотворчества и принципами законотворчества в очередной раз привели к тому, что был принят закон с нарушениями Конституции и теперь мы вынуждены просить КС рассмотреть эти нарушения. Нам придется как депутатам приводить в очередной раз законы в соответствии с Конституцией. Надо сразу писать законы, которые соответствуют Конституции», - отметил Кучеренко.

Напомним, 4 ноября в Конституционный суд поступило представление 50 депутатов от почти всех фракций и групп о признании неконституционными указов президента о назначении действующих членов НКРЭКУ.

По мнению депутатов, президент во время назначения членов комиссии вышел за пределы конституционных полномочий, из-за чего действующий состав НКРЭКУ нелегитимен. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, закон о НКРЭКУ требует немедленного приведения в соответствие с Конституцией.

Большинство членов действующего состава НКРЭКУ были назначены в октябре 2019 года. С декабря того же года началась крупнейшая за всю историю независимости кризис на энергетическом рынке.

Ответственность за нее, по данным временной следственной комиссии парламента, лежит на НКРЭК. Действия комиссии также раскритиковали Европейское Энергетическое сообщество и Антимонопольный комитет Украины. Последний обвинил регулятор в искусственном ограничении конкуренции и сознательном создании условий для манипуляций.

Критика действий НКРЭКУ происходит на фоне коррупционного скандала с председателем комиссии Валерием Тарасюком, в отношении которого НАЗК начало антикоррупционную проверку через семейный энергетический бизнес.

Напомним, КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Как сообщала Politeka, ВСК установила бизнес-интерес главы НКРЭКУ Тарасюка еще в одной компании

Также Politeka писала, что вответственность за убытки государственных энергокомпаний лежит на НКРЭКУ-ВСК