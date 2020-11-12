Повышение с декабря тарифа на передачу тока на 30% спровоцирует рост цен на все товары и услуги.

Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире телеканала «Украина 24».

"Электроэнергия, как и другие источники энергии – это обязательный элемент стоимости изготовления всех товаров и услуг. Поэтому, когда дорожают энергоресурсы, то автоматически дорожает все. Потому что производитель, так же как и торговец, не могут работать себе в минус. Если в них дорожают элементы себестоимости, а основной – это энергоресурс, они вынуждены поднимать цену, нет другого выхода. Поэтому это начало цепной реакции повышения цен на все без исключения», - пояснил Новак.

По словам эксперта, рост цен на разные продукты и услуги будет разным, ведь доля затрат на энергоресурсы в себестоимости разная, однако этот рост цен будет тотальным.

"На одни товары и услуги будет повышение в большей степени, на другие будет в другой степени, здесь нельзя одним лекалом сказать. Но более дорогая электроэнергия запускает цепную реакцию подорожания всех товаров и услуг», - подчеркнул Новак.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-ч.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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