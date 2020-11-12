К сожалению проблема пандемии COVID-19 не обошла стороной и банковский сектор Украины.
Об этом пишет Политрада.
В принадлежащем государству Укрэксимбанке настоящий переполох.
У Виктории Рудой - члена правления Банка и руководителя кредитного комитета выявлен явный признак вируса.
Она перестала чувствовать запах денег. А это самое страшное для работника банковской системы.
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Ведь еще совсем недавно запаховые рецепторы помогали ей в беспрепятственно и совершенно точно определять источники дополнительных доходов и Виктория могла позволить себе по 80 дней в году отдыхать с мужем на заграничных курортах.
Кроме того, она всегда чуяла запах опасности, исходящий от купюр, что помогло избежать задержания в 2019 году.
В то время как был арестован председатель правления Укрэксимбанка - Александр Гриценко.
И именно аромат купюр обосновал правильность принятого Викторией (маркетингового) решения уже на должности в этом государственном Банке - подписать реструктуризацию кредитов предприятия Петра Порошенко «Богдан-Моторс» под 0,1%.
Она словно герой фильма «Парфюмер», по оттенкам запахов банкнот умудрялась собирать финансовые композиции-схемы безошибочного вывода и дальнейшего присвоения государственных средств в неограниченном количестве.
Вот он - талант.
Но беда пришла, откуда не ждали.
Деньги потеряли для Виктории свой запах, а значит и смысл. Но вкус то к роскошной жизни остался. Ужасная дилемма.
Выход один.
И она приняла принципиальное решение - самоизоляция на 14 дней...
Которая пройдёт в банковском хранилище Укрэксимбанка, где наша героиня будет заново учится ощущать аромат денег.
Сколько их уйдёт на лечение, ещё не известно, но уже очевидно, что эта информация так и останется врачебной или банковской тайной.
Поэтому, исключительно с целью экономии народных средств, желаем
Виктории Александровне скорейшего выздоровления.