К сожалению проблема пандемии COVID-19 не обошла стороной и банковский сектор Украины.

Об этом пишет Политрада.

В принадлежащем государству Укрэксимбанке настоящий переполох.

У Виктории Рудой - члена правления Банка и руководителя кредитного комитета выявлен явный признак вируса.

Она перестала чувствовать запах денег. А это самое страшное для работника банковской системы.

Ведь еще совсем недавно запаховые рецепторы помогали ей в беспрепятственно и совершенно точно определять источники дополнительных доходов и Виктория могла позволить себе по 80 дней в году отдыхать с мужем на заграничных курортах.

Кроме того, она всегда чуяла запах опасности, исходящий от купюр, что помогло избежать задержания в 2019 году.

В то время как был арестован председатель правления Укрэксимбанка - Александр Гриценко.

И именно аромат купюр обосновал правильность принятого Викторией (маркетингового) решения уже на должности в этом государственном Банке - подписать реструктуризацию кредитов предприятия Петра Порошенко «Богдан-Моторс» под 0,1%.

Она словно герой фильма «Парфюмер», по оттенкам запахов банкнот умудрялась собирать финансовые композиции-схемы безошибочного вывода и дальнейшего присвоения государственных средств в неограниченном количестве.

Вот он - талант.

Но беда пришла, откуда не ждали.

Деньги потеряли для Виктории свой запах, а значит и смысл. Но вкус то к роскошной жизни остался. Ужасная дилемма.

Выход один.

И она приняла принципиальное решение - самоизоляция на 14 дней...

Которая пройдёт в банковском хранилище Укрэксимбанка, где наша героиня будет заново учится ощущать аромат денег.

Сколько их уйдёт на лечение, ещё не известно, но уже очевидно, что эта информация так и останется врачебной или банковской тайной.

Поэтому, исключительно с целью экономии народных средств, желаем

Виктории Александровне скорейшего выздоровления.