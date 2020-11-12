Как рассказывает ведущая YouTube-канала «Знай ua» Катерина Котенкова, за полтора года правления президента Владимира Зеленского сфера ЖКХ совершенно не изменилась.

В настоящее время почти каждый десятый украинец живёт в доме, подлежащем сносу. Относительно коммунальных тарифов ситуация внушает ничуть не больше оптимизма.

На время избирательной кампании и самих местных выборов рост тарифов на услуги ЖКХ был заморожен. Но выборы прошли, к власти на местах пришли новые люди – и будут ли они решать проблемы этого сектора? Ответа пока нет, зато есть факт: в ноябре тарифы по сравнению с июлем выросли вдвое.

«Кроме того правительство поддержало законопроект, согласно которому НКРЭКУ может передать право местным советом самостоятельно определять тарифы на отопление и воду», - говорит Катерина. Таким образом, центральная власть снимает с себя ответственность за размер тарифов.

По словам ведущей, в Украине сейчас и в самом деле появилось «глубинное государство». Но по своей сути оно противоположно западному: если там этот институт не пускает к власти дураков, то у нас – честных и компетентных людей.

Политики поменялись, а политика – нет. Это хорошо видно на примере самого Зеленского: его инициативы даже не попадают на рассмотрение Верховной Рады.

На практике всё ведёт к тому, что ценовые качели по стоимости газа для населения станут работать в режиме бензоколонки. Приезжая на АЗС, вы не знаете, сколько будет стоить полный бак топлива, но в крайнем случае машину можно просто поставить в гараж. А что же делать с квартирой без автономной системы теплообеспечения?

«Страна, по сути, попала в заложники тарифов», - оценивает ситуацию экономический эксперт Алексей Кущ.

Сколь дорого ни стоили бы коммунальные услуги, их придётся покупать. В случае отказа платить заблокируют возможность выезда за границу и начнут взыскание долга, вплоть до конфискации имущества.

Катерина Котенкова призывает беречь себя, экономить и платить вовремя – этот отопительный сезон будет нелегким.

Ранее нардеп Дмитрий Шпенов утверждал, что повышение тарифов на электроэнергию вызовет рост инфляции.

Также давался прогноз относительно цен на газ.