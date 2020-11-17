Бывший министр финансов Игорь Уманский пытается переложить ответственность за некомпетентность и неэффективность управления руководством Минздрава и провалы в борьбе с пандемией COVID-19 на успехи «Укравтодора» в программе «Большое строительство».
Именно этим можно объяснить сделанное накануне выходных эмоциональное заявление с критикой «ковидного» фонда, пишет издание РБК, передает УНИАН.
Издание отмечает, что именно в этот период активизировались разговоры об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, а сам он даже вынужден был уйти «на самоизоляцию», по одной из версий - из-за неспособности найти голоса в свою поддержку в Раде. И заявление Уманского может быть частью информкампании по отбеливанию репутации министра.
Журналисты напомнили, что Уманский, который был автором идеи «ковидного» фонда в марте 2020 года, ранее уже предлагал аналогичные решения в правительстве Юлии Тимошенко, когда он сумел пролоббировать такой инструмент на фоне эпидемии свиного гриппа и глубокого падения экономики. «Тогда фонд должен был наполняться за счет дополнительного выпуска государственных ценных бумаг, премьер-министр получила право единолично принимать решения о расходах фонда в форме отдельных поручений, чем активно пользовалась, выделяя деньги даже без согласования с бюджетным комитетом Рады», - пишет издание.
Согласно выводам Счетной палаты, средства Стабфонда преимущественно использовались по направлениям, которые не соответствовали цели его создания.
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Издание напоминает, что весной во время обсуждения «ковидного» фонда, Уманский также пытался провести через парламент изменения в Бюджетный кодекс, существенно расширяющие полномочия Минфина по управлению этими средствами.
«Все это не понравилось ни профильному комитету парламента, ни в целом остальным депутатам Рады. В частности, вопросы возникли к непрозрачности распределения средств Кабмином, а также отсутствии стратегического видения направлений поддержки падающей экономики. Впоследствии размеры «ковидного» фонда уменьшили в два раза - со 124 до 66 млрд. грн.», - написали журналисты.
Авторы материала также приводят статистику Минфина, согласно которой, по состоянию на 12 ноября, из 18,4 млрд. грн., которые в «ковидном» фонде заложены на потребности здравоохранения, использовано лишь 40% - 7,3 млрд. грн. При этом непосредственно МОЗ потрачено всего 33% выделенных денег. Самые большие расходы были осуществлены для доплаты медикам: 3,2 млрд. грн. из 5,9 млрд. грн., предусмотренных бюджетом. То есть за два месяца до конца года половина денег остается неиспользованными. На обеспечение лабораторий и закупку средств индзащиты, по данным Минфина, потрачено 709,7 млн грн или 23,8% от запланированных до конца года расходов. А на оборудование для приемных отделений опорных больниц, на которые запланировано потратить 4,7 млрд. грн., фактические расходы составили всего 183 млн грн или меньше 4%. Из 100 млн грн., которые собирались потратить на аппараты ИВЛ, израсходовано всего 42 млн грн.
«Другими словами, если следовать логике Уманского, и выделить деньги Минздраву вместо дорог, расходов обороны, строительства школ и других якобы «лишних» проектов - ведомство Степанова просто не сможет их освоить и к концу года - как того требует бюджетное законодательство - ресурсы просто вернутся в госказну неиспользованными. Является ли это лучшим способом решения проблемы? Вряд ли. 4 тыс. км уже отстроенных и отремонтированных дорог дают очевидный ответ на вопрос об эффективности использования этих средств», - резюмирует издание.