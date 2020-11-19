Использование водородных технологий открывает как миру, так и Украине возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения новой индустрии и создания дополнительных рабочих мест. Об этом директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе сказал выступая на саммите Sustainable Energy Europe.



«ЕС рассматривает водородные технологии, как стратегический вектор развития экономики. Стремительная динамика развития этой технологии в ЕС будет иметь значительное влияние на Украину. В масштабах нашей страны эта технология и необходимая для нее инфраструктура может стать движущей силой развития уже существующих индустрий и экономики Украины в целом», - сказал Э. Вольпе.



Он напомнил, что согласно ранее озвученным планам Европа ожидает от Украины 10 ГВт мощности электролизеров, из которых 2,5 ГВт направлено на развитие локального рынка и 7,5 ГВт – должны обеспечить трансграничную торговлю с ЕС в перспективе на 2025 год.



Э. Вольпе подчеркнул, что декарбонизация - это часть стратегии развития ДТЭК, который поставил себе амбициозную цель - стать углеродно-нейтральной компанией до 2040 года.



«В 2020 году в ДТЭК была создана команда по исследованию возможностей применения возобновляемого водорода в существующих индустриях. Сейчас идет разработка углубленного технико-экономического обоснования для кейсов применения водорода в сферах транспорта, энергетики и промышленности», - сообщил директор по инновациям ДТЭК.



Он также отметил, что ДТЭК стал первой индустриальной компанией в Украине, которая стала членом Европейской водородной ассоциации. «Это членство даст компании возможность сформировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики как в Украине, так и по всему миру», - сказал Э. Вольпе.



По его мнению, сегодня рано говорить об экономической выгоде использования водорода, это вопрос скорее экологической составляющей, которая необходима для достижения общих мировых целей по декарбонизации. Несмотря на это, компании по всему миру, в том числе ДТЕК, работают над тем чтобы сделать возобновляемый водород конкурентоспособным.



«ДТЭК ищет соответствующие бизнес-модели и готов в партнерстве развивать это направление. Критически важным также является формирование юридически-правовой базы, которая будет регулировать развитие нового рынка и здесь важно активное участие всех заинтересованных сторон», - подчеркнул директор по инновациям ДТЭК.



Сегодня водородная технология только вступает в этап массового применения, поэтому сейчас нет готовых сценариев развития, ведь все экспериментируют, учатся, и Украина в том числе, - считает Э. Вольпе. «И наверняка, что это один из уникальных случаев, когда Украина не отстает на 10 лет от других стран. Мы примерно на одном этапе, хотя понятно, что у нас меньше капитала и государство может выделять меньше поддержки, но мы идем в ногу со временем», - подытожил директор по инновациям ДТЭК.



Справка: Саммит Sustainable Energy Europe – это главное европейское мероприятие в области устойчивой энергетики. В этом году он проходит в онлайн-режиме на протяжении 18-20 ноября и представляет собой платформу для представителей органов власти и лидеров отрасли, чтобы делиться последними проектами, инициативами и возможностями в области устойчивой энергетики. В рамках саммита выступят министры энергетики Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Португалии, а также более 300 лидеров рынка.