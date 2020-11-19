Для того чтобы не было сбоев в работе энергосистемы в осенне-зимний период и в домах украинцев стабильно были свет и тепло ДТЭК Энерго готовит теплоэлектростанции к безаварийной и надежной работе

На всех восьми теплоэлектростанциях компании энергетики проверяют оборудование и выполняют ремонты.

На сегодня ремонты выполнены на 19 энергоблоках. До конца года энергетики планируют отремонтировать еще 7 блоков. Кроме того, на ТЭС готовят вспомогательное оборудование, делают профилактику гидротехнических сооружений, проверяют средства автоматики, готовят здания и сооружения к минусовой температуре.

«ДТЭК Энерго - компания, которая действует в интересах страны. Наша ключевая задача - обеспечить стабильное энергоснабжение Украины и теплоснабжение в регионах. Поэтому мы ремонтируем блоки и накапливаем уголь на складах. Благодаря этому в осенне-зимний период в энергетической системе не будет сбоев и коллапсов, а в домах украинцев будут свет и тепло», - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода на складах теплоэлектростанций ДТЭК Энерго накопили почти 2 миллиона тонн угля.

Кроме вклада в стабильную работу энергосистемы Украины ТЭС ДТЭК Энерго обеспечивают теплоснабжением более чем 50 000 домовладений в городах и поселках, где расположены теплоэлектростанции компании. Отопительный сезон в этих населенных пунктах уже начался. Запуск тепла осуществлялся согласно решений сессий городских и поселковых советов на основании показателей температуры воздуха в конкретном регионе.