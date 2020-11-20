Большинство зрителей программы «Чаплыга без вопросов» выступает за революцию и смену власти в Украине – ведь строй, на их взгляд, насквозь прогнил, политики откровенно действуют во вред народу, и никто из них не пользуется его доверием.

Но сам Михаил Чаплыга иного мнения:

«То, что мы пробудились, - это отлично, можем ли мы подняться? Теоретически да, но я думаю, что необходимо проявить терпение и достучаться до тех, кто еще зависает в барах или сидит в дьюти-фри. Я посвящаю массу времени для того, чтоб пробудить людей», - говорит обозреватель.

В качестве примера он привёл Чили времён диктатуры Аугусто Пиночета. Как известно, генерал под конец решил устроить в стране референдум о продлении срока своих полномочий. Оппозиционные партии получили возможность для агитации, эфирное время. Была создана иллюзия демократии.

Вот только эти партии договорились не соперничать между собой, а единым фронтом выступить против диктатуры и рассказать народу о будущем Чили без Пиночета. Оппозиция легко победила диктатора.

«Меня часто рисуют большевиком, Лениным или Троцким. Но я не хочу ничего ни у кого отнимать и делить.», - продолжает Чаплыга.

Он считает, что украинскому народу нужен здоровый эгоизм, при котором политики не заваливают людей обещаниями, а переделывают страну так, чтобы в ней хорошо жилось и нынешним поколениям, и будущим.

«Какой я вижу Украину? Все кричат, что не платящие налогов ФОПы – убийцы, но если собрать со всех предпринимателей в стране налоги, это закроет максимум 7 процентов дыры. Государство не должно мониторить транзакции до 10 тысяч долларов. А если доход на одного человека меньше 50 тысяч в год, то не должно быть никаких налогов. Мы и так дважды платим ПДВ, косвенные налоги и акцизы» - объясняет аналитик.

Михаил Чаплыга настаивает, что Украине в первую очередь необходимо создать фонд народного благосостояния, по примеру Норвегии.

А ключ к благосостоянию – в обретении страной субъектности и избавлении от внешнего управления.

Ранее этот комментатор предсказывал массовые выступления в декабре.

А журналист Айдер Муждабаев резко осудил протест ФОПов.