Екатерина Котенкова, ведущая канала «Знай.ua», задалась вопросом: что принесёт украинцам первый зимний месяц?

Согласно последним данным, в начале декабря будет пересчитан прожиточный минимум, который останется актуален до 1 июля 2021 года. Это коснется трех групп пенсионеров: тех, кто получает минимальную пенсию, тех, кто получает максимальную, и тех, у кого большой стаж.

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету зарплат бюджетников, так первая тарифная ставка по закону должна быть не меньше прожиточного минимума для трудоспособного гражданина. В ноябре эта цифра составляет 2 197 гривен, а в декабре – 2 270.

Бюджетникам с десятым тарифным разрядом оклад повысят с 4 049 до 4 131 гривны – но, скорее всего, уже в январе.

Относительно газа тарифы на первый зимний месяц прояснятся в ближайшие дни, но уже известно, что стоимость будет расти. В отопительный сезон, а тем более в преддверии самых холодных месяцев, потребление газа увеличивается. Рост цен может составить от 20 до 30 процентов.

Декабрь будет последним месяцем, когда действует старая абонплата, уже с января ее пересчитают. Цены не снизили, как обещал Владимир Зеленский, а лишь привязали к объемам потребления каждой отдельной семьи.

Для расчета с долгами перед началом зеленой генерации НКРЭКУ с 1 декабря повышет тариф на транспортировку электроэнергии на 30 процентов.

По подсчетам директора департамента экономической политики профильной ассоциации, это приведет к росту цен на электроэнергию для промышленности в среднем на 3-5%, что, безусловно, ухудшит конкурентоспособность данных предприятий.

Курс доллара, по прогнозам финансовых экспертов, не превысит 29 гривен. Причинами ослабления национальной валюты они назвали вероятный рост эпидемии коронавируса и усиление карантинных мер.

А вот принять бюджет до 1 декабря Верховная Рада Украины уже не успеет, сообщает «Укринформ». Как известно, именно эта дата регламентирована Бюджетным кодексом.

Но есть и причины для оптимизма: отдыхать на новогодние праздники мы отправимся немного раньше. В первый зимний месяц украинцы проработают только 22 дня, а провести с семьей смогут целых девять.

Ранее давался прогноз относительно последствий повышения тарифов на электроэнергию.

Также высказывались предположения о цене на газ к Новому Году.