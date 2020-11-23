Отрасль возобновляемой энергетики создала около 8 тысяч рабочих мест и оплатила прошлого года 20 млрд грн налогов в бюджет

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, комментируя заявления ГФС о якобы неполной уплате налогов компаниями «зеленой» энергетики.

«По нашим подсчетам, на начало 2020 году около 8000 мест рабочих создала отрасль солнечной энергетики, точнее, возобновляемой энергетики. 8000 рабочих мест. Эти все предприятия, которые задействованы в циклах строительства, производства, проектирование солнечных электростанций », - рассказал Семенишин.

По его словам, заявления о том, что «зеленая» генерация недоплачивает налоги, не соответствуют действительности.

«Эта отрасль платит миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Если добавить те выплаты, которые в виде налоговых отчислений, таможенных платежей, совершенных при строительстве солнечных электростанций, то мы получим действительно около 20 млрд ривен налогов, уплаченных всей отраслью прошлого года », - сказал Семенишин.

Он также обратил внимание, что развитие отрасли альтернативной энергетики стимулирует работу предприятий смежных отраслей, также платят налоги в бюджет.

«Отрасль - это не только солнечные, ветровые станции, это лишь часть области. Есть и вторая часть - компании, производящие оборудование, которые производят металлоконструкции, кстати, из металла, который закупают на украинских предприятиях, фотоэлементы солнечные, которые производят в Украине. Мы говорим о трансформаторные подстанции, которые выпускаются в Украине из украинских комплектующих, куда задействовано около десятка смежных предприятий. Это сотни предприятий, которые платят налоги, которые дают тысячи рабочих мест », - подытожил Семенишин.

Напомним, в конце октября Государственная налоговая служба начала оказывать давление на инвесторов в зеленую энергетику, которым государство задолжало 22400000000 грн, заявлением о якобы уклонение «зеленой» генерации от уплаты налога на прибыль, заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Как сообщалось, в июле профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало стопроцентную выплату тарифа и погасить до конца 2021 долг (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада приняла закон, которым НЭК «Укрэнерго» получила государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса шныряли с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общий размер исковых заявлений достиг почти 1 млрд грн млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражей.