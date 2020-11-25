Импорт электроэнергии из России убивает украинских производителей и никакого экономического смысла в нем нет и быть не может
Об этом заявил председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.
"В этих условиях (профицита генерирующих мощностей-прим.) какой может быть импорт электроэнергии? Это просто душить своих, чтобы кому-то дать работу? Это первое. Теперь второе. Откровенно говоря, я не вижу никаких ни экономических причин. Назовите мне причины, по которым мы должны разрешить этот импорт, да еще и из России?",- заявил эксперт.
По его словам, Россия имеет возможность демпинговать на украинском рынке благодаря заниженным внутренним ценам на природный газ и тем самым способна за короткий период довести до банкротства большинство украинских электростанций.
«Я всегда выступал против любого импорта электроэнергии из других стран, тем более из России и Беларуси Надо рассматривать эту ситуацию с точки зрения общественного интереса, государственного интереса, в целом для государства, а не выискивать, кому-то выгодно, и исходя из этого, принимать какие-то решения в рамках рынка», - добавил глава Первой энергетической ассоциации Украины.
Волочкова опустилась на колени перед любовником, прикрыв срам цветами: "пора завязывать с алкоголем"
Ани Лорак ошеломила новой внешностью, от бывшей Каролины ничего не осталось: "Боялась потерять парик"
Полностью поседевший Филипп Киркоров появился без парика, правдивые кадры: совсем дедушка
Горячая «невеста» Харламова поиграла язычком, взбудоражив самых стойких: "Шикарный рот"
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составили 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.