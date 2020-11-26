Министерство энергетики исключило вариант импорт электроэнергии из России и Беларуси в 2021.

Об этом свидетельствует прогнозный баланс электроэнергии, обнародованный на сайте ведомства.

Документ согласован с системным оператором НЭК «Укрэнерго», ответственным за безопасное функционирование энергосистемы страны.

Возможность импортных поставок предусмотрена только в зону энергоострова Бурштынской ТЭС из стран Европейского Союза.

Напомним, запрет на импорт электроэнергии из России действует до конца текущего года.

Летом Кабинет Министров после критики президента Владимира Зеленского разработал законопроект о запрете импорта тока из страны-агрессора до конца 2021 года. Документ ожидает рассмотрения парламентом.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили 3 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.