Об этом пишет сайт Стопкор .



В Закарпатье ряд экологических организаций развернул организованную и финансированную кампанию сопротивления установлению ветровых электростанций (ВЭС) в горах. Под лозунгами защиты природы так называемые активисты настраивают местных жителей против ветряков и распространяют фейки об их якобы вреде для окружающей среды и здоровья людей.

Как пишет «Стрічка» , в центре протестов журналистка-расследовательница Елена Мудрая , биология Ужгородского национального университета Оксана Станкевич-Волосянчук, экоактивистка Наталия Вишневская, видеоблогер Марк Мельниченко, представительница ООО «СТС» Валентина Непийпова, директор Международного института человека и глобалист сайта с российскими серверами «Закарпатье онлайн» Олег Дыба, юрист Наталья Майстренко, которая в фейсбуке представляет себя, как Наталья Гнесь. Наряду с ними находится экс-заммэра Ужгорода Иштван Цап, который в августе 2022 года получил судебный приговор за взяточничество , но не попал в тюрьму.

Все они работают в единой команде и через ряд общественных и правозащитных организаций типа «Экосфера», «Ноосфера», «Save Пикуй», «Экология – Право – Человек» координируют информационные кампании, митинги и судебные иски против ветропарков, утверждая, что ВЕС угрожает. Руно. Утверждается, что эти организации получают финансирование от зарубежных фондов. Происхождение этих средств и бенефициаров трудно отследить.

По данным издания, в деятельности закарпатского экологического конгломерата прослеживаются российский след: Елену Мудрую обвиняют в связях с деньгами «из-за ребрика» , а Оксана Станкевич-Волосянчук сотрудничает с российской геоботаникиней Татьяной Минаевой, экс-сотрудниц времени была руководителем исполкома Кемеровского отделения путинской партии «Единая Россия» .

Так называемые экоактивисты через соцсети и СМИ распространяют эмоциональные сообщения о вреде ветряных мельниц, часто содержащих непроверенные данные или откровенные манипуляции фактами об отсутствии разрешений на строительство. Еженедельно экоактивисты засыпают обращениями государственные учреждения с требованиями остановить строительство и осуществить проверки, подают судебные иски.

Отдельным оружием в их руках стала ложь и устрашение людей. Организаторы протестов утверждают, что ветряные мельницы якобы убивают перелетные птицы, хотя исследования показывают, что современные ВЭС оказывают минимальное влияние на пернатых. Пугают уничтожением черники, распространением борщевика, высушиванием воды в колодцах и даже эпидемиями гепатита и других болезней.