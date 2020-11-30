Экономический эксперт Юрий Атаманюк рассмотрел возможные последствия для Украины от формирования в Азии ВРЭП – Всестороннего регионального экономического партнёрства.

Как известно, в эту организацию вошли пятнадцать азиатских стран: Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея, Индонезия и ряд других.

Нам известны несколько объединений-гигантов: Европейский союз, партнерство США, Канады и Мексики, а также СНГ. Однако аналитик обращает внимание на многочисленность населения во ВРЭП: 2,2 миллиарда против 500 миллионов жителей ЕС.

А совокупный внутренний валовой продукт стран азиатского союза превышает на 2 миллиарда ВВП США, Канады и Мексики, вместе взятых. Мы смело можем утверждать, что на глобальную арену вышел новый сильный игрок, который будет мощнейшим конкурентом как Евросоюзу, так и Америке.

«Во-первых, союз этих стран не будет зависеть от доллара так, как было прежде. В ближайшие годы мы станем свидетелями того, как курс китайского юаня будет увеличиваться по сравнению с долларом. Американская экономически-финансовая гегемония будет понемногу затухать», - объясняет аналитик.

Как это скажется на Украине? Всем известно, что мы зависимая от кредитов страна, и постоянно находимся в поиске внешних источников заимствования. Пока что мы сфокусированы на западных странах, которые, кроме как 4-4,5% годовых и навязанных политических условий, ничего предложить не могут.

Однако почему мы игнорируем существование стран Персидского залива и азиатских гигантов, пока что остается загадкой.

Блогер уверен, что Украине есть что предложить ВРЭП. Как минимум это решение продовольственного вопроса. Например, Япония импортирует 80% продуктов питания, а Сингапур – все 100%. Кроме того, Китай – крупный импортер украинских зерна, кукурузы и масла.

«ВРЭП заинтересовано в том, чтобы обезопасить себя от будущего продовольственного кризиса, и тут Украина может выступить инвестиционной площадкой. На самом деле нашу экономику очень просто завести, было бы желание», - подытожил Юрий Атаманюк.

Ранее этот аналитик обрисовал ситуацию с зарплатами в нашей стране.

Также он призвал обеспечить вакцинацию украинцев, используя для этого любую возможность.