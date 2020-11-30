Коалиция бизнес ассоциаций Украинский Совет Бизнеса, в состав которой входит 91 бизнес ассоциация различных секторов экономики, сформировала общие приоритеты бизнеса относительно законопроектов на декабрь 2020 года.

Украинский бизнес считает сверхважным принятие именно в этом году следующих законов:

  • о создании единого Бюро экономической безопасности (проект №3087д)
  • об уменьшении дискреции проверяющих органов (проект №4065)
  • об отмене тотальной фискализации (проект №2645д)
  • о начале судебной реформы (проект №3711-1)
  • о детенизации рынка аренды с/х земли (№3131д).

Также бизнес определил ряд вредных инициатив - это проекты №3959-1, №3853-1, №3853-1, №2683.

Ведущие бизнес-ассоциации призывают народных депутатов поддержать приоритеты украинского бизнеса и принять позитивные проекты в ближайшие недели.

Популярные статьи сейчас

Резко помолодевшая Лолита с огромным декольте покорила сеть, Полякова в восторге: "Ты как тростинка!"

Изменивший Королевой Тарзан вляпался в новый скандал: "Как можно было сесть на..."

Самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье: «Это случилось с моим мужем…»

Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
Показать еще