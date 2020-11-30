Коалиция бизнес ассоциаций Украинский Совет Бизнеса, в состав которой входит 91 бизнес ассоциация различных секторов экономики, сформировала общие приоритеты бизнеса относительно законопроектов на декабрь 2020 года.
Украинский бизнес считает сверхважным принятие именно в этом году следующих законов:
- о создании единого Бюро экономической безопасности (проект №3087д)
- об уменьшении дискреции проверяющих органов (проект №4065)
- об отмене тотальной фискализации (проект №2645д)
- о начале судебной реформы (проект №3711-1)
- о детенизации рынка аренды с/х земли (№3131д).
Также бизнес определил ряд вредных инициатив - это проекты №3959-1, №3853-1, №3853-1, №2683.
Ведущие бизнес-ассоциации призывают народных депутатов поддержать приоритеты украинского бизнеса и принять позитивные проекты в ближайшие недели.
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