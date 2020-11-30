В частности, проведены ремонтные работы и открыто движение на станциях: "Жовтнева", "Береговая" и "Черноморск-Порт".

"Укрзализныця", в рамках работы по увеличению пропускной способности в направлении морских портов Украины, увеличила ее в направлении трех портов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию "Укрзализныци".

Отмечается, что уже проведены ремонтные работы и открыто движение на станциях: "Жовтнева" (Николаев); "Береговая" (Одесская обл.) и "Черноморск-Порт".

"До конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций "Береговая", "Измаил", "Жовтнева", "Прибугская", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦТС писал, что "Укрзализныця" в 2021 году планирует за счет собственных средств развивать инфраструктуру припортовых станций и подъездных путей к ним для увеличения их пропускной способности, заявил директор по коммерческой работе и логистике АО УЗ Ираклий Эзугбая.