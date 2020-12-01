Создание по предложению Минэкономразвития Национального оператора на рынке табачных изделий является беспрецедентным случаем табачного лоббизма

Об этом заявил руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский, пишет Знай.

«Это беспрецедентно, абсолютно чистый случай табачного лоббизма. Это абсолютная неспособность противостоять интересам. И какие интересы преследовали должностные лица Минэкономразвития, только можно догадываться. Доказательств у нас нет, но какую выгоду получает государство от этого, никто пока не понял. Ее нет", - сказал Скипальский.

Он также отметил, что предоставление статуса национального табачного оператора компании "Тедис-Украина" фактически легализует ее монопольное положение.

"Тедис" -- монополист и занимает ключевые позиции в лоббировании их (производителей, - ред.) интересов и влияния на политику», - подчеркнул Скипальский.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко заявил, что из-за непрофессионализма и бездействия министра Игоря Петрашко и Министерства экономики, в Украину вернулись монополии, коррупция и абсолютно непрозрачные решения. В частности, депутат упомянул о ситуации на рынке табачных изделий, где за лоббирование министра экономики Петрашко вернулся монополист, когда для компании «Тедис» создали особые условия.

Ранее народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, Министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, и он должен подать в отставку.