Высший антикоррупционный суд (ВАКС) правильно и обоснованно закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления, а все заявления НАБУ о продолжении следствия не более чем спекуляции

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-нардеп Геннадий Москаль.

«Ничего они (детективы НАБУ – прим.) в действительности не возобновили. В деле нет состава преступления. Это подтвердил антикоррупционный суд и поставил точку», - отметил Москаль.

Он подчеркнул, что формула «Роттердам+» была основана на признанном во всем цивилизованном мире принципе импортного паритета.

Такой же принцип по требованию МВФ был внедрен для цен на природный газ для населения – т. н. формула «Амстердам+» - которую своей подписью одобрил лично президент Владимир Зеленский.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.