Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии позволит стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике.

Об этом заявил спикер Wind Europe Иван Пинеда в интервью изданию "Главком».

По его словам, власти должны стабилизировать финансовую ситуацию на энергорынке, в частности решив проблемы с расчетами.

По мнению эксперта, одним из инструментов для этого является отказ от перекрестного субсидирования.

«Чтобы справиться с финансовым кризисом на рынке электроэнергии, государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП «Гарантированный покупатель» и сократить ПСО (ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии – ред.)», - сказал Пинеда.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.