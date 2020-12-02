Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии позволит стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике.
Об этом заявил спикер Wind Europe Иван Пинеда в интервью изданию "Главком».
По его словам, власти должны стабилизировать финансовую ситуацию на энергорынке, в частности решив проблемы с расчетами.
По мнению эксперта, одним из инструментов для этого является отказ от перекрестного субсидирования.
«Чтобы справиться с финансовым кризисом на рынке электроэнергии, государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП «Гарантированный покупатель» и сократить ПСО (ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии – ред.)», - сказал Пинеда.
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Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.