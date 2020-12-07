Полмиллиарда, заложенных в госбюджет-2021 на Интернет в селах, будут разворованы

Об этом заявил Иван Петухов, председатель Национальной ассамблеи общественного сектора Украины.

По его словам, развитие сети Интернет в стране обеспечивается частными компаниями, государство в это никаких средств не вложила. И 500 млн грн, которые хотят предусмотреть в бюджете на следующий год на развитие Интернета в сельской местности, будут, по его мнению, просто украдены.

"Интернет построен в Украине частным сектором. Ни одной копеечки до сегодняшнего дня государство не внесло. И это почти 70%, если уже не больше, покрыто Украины доступом к сети Интернет. Я так понимаю, эти деньги направлены только на хищение», - сказал Петухов.

Напомним, министерство цифровой трансформации предлагает заложить в бюджет на 2021 год 500 млн грн на цифровые засеи сельской местности. При этом экперты заявляют, что выделение средств не актуально из-за критической финансовой ситуации в стране, так и из-за значительных коррупционных рисков.