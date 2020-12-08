На следующий 2021 год в государственный бюджет заложено 5,6 миллиарда гривен на содержание антикоррупционных органов: НАБУ, САП, ГБР и других

Однако Юрий Атаманюк в новом видеоролике на своем YouTube-канале указывает, что антикоррупционные органы имеют в государстве дублирующие функции. Точно такие же задачи борьбы с коррупцией были и остались у Офиса Генерального прокурора.

По его словам, принцип создания данных органов прекрасно описал экс-посол Канады в Украине Роман Ващук: «Над Украиной ставят такие эксперименты, от которых отказались другие страны мира».

Что касается дубляжа функций, политический блогер напомнил притчу Шолом-Алейхема.

Один винодел изготовил бочку вина и ожидал ярмарку через три месяца, на которой он бы его и продал. Для охраны бочки он нанял местного мужика. Приехал владелец через месяц, и увидел охранника, пустой стакан и минус четверть объема бочки. Он разозлился и приставил еще одного смотрителя над охранником вина. Приехал на проверку еще через месяц, и увидел ту же картину: они оба сидят с пустыми стаканами, а в бочке нет уже трети. Тогда нанял он самого сильного человека, который следил бы за этими двумя…

«Короче, к ярмарке бочка оказалась пустая. Так же и у нас. Если мы создаем специализированную антикоррупционную прокуратуру, что мы этим декларируем? Что обычная прокуратура у нас коррумпированная? Но давайте тогда ее разгонять», - объясняет аналитик.

Нельзя в бедной стране, бюджет которой верстается исключительно из заимствованных средств, плодить дополнительные органы.

Негативное отношение общества к антикоррупционным структурам понятно, ведь за шесть лет ни один министр, депутат или чиновник не был наказан. Шести лет достаточно, чтобы дать оценку этим учреждениям.

«Я поддерживаю озабоченность Олега Татарова, который отвечает в Офисе президента за правоохранительную систему. Если проанализировать то, что касается комментариев, что касается анализа журналистов и лидеров общественного мнения, то все единогласно в этом конфликте на стороне Татарова», - уверен эксперт.

Бороться с коррупцией необходимо, но в первую очередь Атаманюк призывает к сокращению раздутого государственного аппарата, в котором на 30 украинцев приходиться один чиновник, а также к ликвидации учреждений-клонов.

Ранее этот обозреватель рассказал о проблемах государственного бюджета.

Также он призвал использовать любую возможность для прививки украинцев от коронавируса, пусть даже российской вакциной.