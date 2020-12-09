Посольство Германии в Украине возмутилось невыполнением Кабинетом министров Украины ранее подписанного меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику, поскольку проблемы с выплатами за «зеленую» электроэнергию в стране еще не решены.

Об этом заявила Анка Фельдгузен, посол Федеративной Республики Германия в Украине, отметив, что государство сократило зеленые тарифы инвесторам, но не выполняет свои обязательства.

"К сожалению, даже после подписания меморандума относительно тарифа возобновляемых источников еще есть проблемы с выплатами инвесторам через гарантированный покупатель. 11 послов стран в том числе и я высказали из-за этого в письме к вам господин премьер-министр. Очень надеюсь, что наши предложения будут услышаны. И я бы очень не хотела, чтобы Украина из - за этой истории потеряла всю привлекательность иностранных инвесторов», - сказала посол.

Соответствующее заявление она сделала после слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который рассказал о подписанном меморандуме с иностранными инвесторами в зеленую энергетику и перспективы привлечения новых инвестиций в развитие водородных технологий в Украине.

"Без развития возобновляемых источников энергии, например, не может быть эффективного сотрудничества в водородном секторе, которое вы упомянули господин премьер-министр", - подчеркнула Фельдгузен.

Вместе с тем, она добавила, что Германия посылает сигнал о том, что Украина есть и остается важным партнером.

"Непременной предпосылкой этого партнерства являются справедливые и привлекательные условия для иностранных компаний в Украине», - резюмировала посол.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.