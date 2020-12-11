Бизнес и промышленность приветствуют инициативу правительства завершить реформу рынка электроэнергии и ликвидировать кросс-субсидирование, путем приведения бытовых тарифов к рыночному уровню

Об этом пишет президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков в колонке на сайте «Интерфакс-Украина».

«Любая незаконченная реформа, искривляет работу рынков. Приведение бытовых тарифов к рыночно обоснованному уровню – это единственно правильное решение. От него в конечном итоге выиграют все – и граждане, и бизнес, и экономика страны», - пишет Каленков.

Он подчеркнул, что правительству нужно пояснить населению, почему это решение правильное и полезное.

«Ведь, когда страна перекладывает всю нагрузку по оплате электроэнергии на промышленность, то население в таком случае платит дважды. Постоянное повышение цены на электроэнергию для промышленности ровно на столько же удорожает товары, которые население покупает в магазинах», - отметил президент «Укрметаллургпрома».

Он подчеркнул, что от приведения тарифов к рыночному уровню в конечном счете выиграет и население.

«С политической точки зрения повышения тарифов всегда сложное решение, но правительство должно суметь пояснить своим гражданам, что иного способа достичь европейского уровня жизни, как внедрить рыночные реформы, попросту не существует», - подытожил Каленков.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.