Укрзализныця не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры Украины относительно повышения в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак во время круглого стола с участием крупных грузоотправителей, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами.

«Мы не планируем повышать тарифы, хотя многие эксперты нас к этому подталкивают. Нас подталкивают к мысли, что без повышения тарифов мы не сможем вывести Укрзализныцю из финансовой пропасти, в которой она оказалась», — сказал он.

По словам Владимира Жмака, такая мысль возникла потому, что по итогам января-сентября 2020 года убытки компании составили 11 млрд грн. Он подчеркнул, что причин этих убытков было много, однако менеджмент компании уже их ликвидировал работает над их ликвидацией.

Он напомнил, что также одной из причин убыточности была виртуальная прибыль компании за 2019 год, которая была достигнута лишь благодаря курсовым разницам.

"Однако Укрзализныця не собирается повышать тарифы. Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения», — резюмировал Владимир Жмак.

Как ранее сообщал председатель правления Укрзализныци, компания работает над формулой экономически обоснованных тарифов на грузовые перевозки и предложит свои наработки грузоотправителям.