Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, согласно ранее подписанному меморандуму, поскольку главное условие документа - выплатить часть долгов за «зеленую» электроэнергию до конца 2020 года до сих пор не реализована

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

«Мы будем снова обращаться к премьер-министру, напоминать ему о меморандуме», - сказал Конеченков.

По его словам, правительство нарушает условие, которое закреплено в законодательстве, - выплатить 8,96 миллиарда гривен долга за зеленую электроэнергию до 31 декабря текущего года. Он подчеркнул, что ответственные за этот вопрос министерства блокируют все способы для погашения накопленной задолженности и поэтому проблема не решается.

В свою очередь директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк отметила, что одним из механизмов погашения долга является кредит для «Укрэнерго», которой правительство все же предоставил государственные гарантии.

«Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель правительство примет дополнительные решения, касающегося механизма и новых источников финансирования отрасли», - сказала Гуменюк.

Она добавила, что в случае отсутствия действенных решений ЕУЕА будет жаловаться в европейский Секретариат энергосообщества.

«И вероятно в следующем году возобновятся процедуры подготовке арбитражных процессов со стороны инвесторов. Мне очень жаль таким образом суммировать 2020 года, хотя он еще не закончился. Есть надежды на полторы недели, что остались », - подытожила Гуменюк.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса шныряли обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне самые ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22400000000 грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22400000000 грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.