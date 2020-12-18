Государственный бюджет на 2021 год, принятый Верховной Радой, был прислан в Украину из МВФ, утверждает известный блогер Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга без вопросов»

Он рассматривает ситуацию с этим бюджетом.

Чаплыга напомнил, что при обсуждении проекта бюджета ключевым аргументом было – «Это поддержано нашими международными партнёрами!».

Впрочем, по утверждению блогера, «партнёры» служат лишь прикрытием для своей украинской мафии.

Итак, Украине напомнили: в 2021 году она должна примерно 500 миллиардов гривен, то есть около 18 миллиардов долларов. Это чуть больше того, что заробитчане за год перечисляют в Украину. Это всё должно уйти «куда-то туда». При этом государственный бюджет у нас – триллион 100 миллиардов, из них 700 миллиардов нужно где-то занять, чтобы сразу же отдать 500.

Иначе говоря, Украине из МВФ присылают не бюджет, а график погашения долга. Мы получаем деньги, чтобы сразу их отдать, да ещё под сумасшедшие проценты. А в самой Украине уже ничего не осталось. Чем будем расплачиваться?

Как выжать деньги? Очень просто: через тарифы ЖКХ. Кредиты поделим мы, а расплачиваться будете вы. Не будете платить – заберём водительские права или что-то ещё. Или обложим налогами домохозяйства.

Это и есть способ выплатить долг.

А ещё деньги пойдут на аппарат принуждения – ведь это монополия государства. Тот самый аппарат, который не даёт украинцам продохнуть. На него бюджет увеличили, в отличие от учителе и медиков. Ведь именно они должны выжимать деньги из народа, в том числе из ФОПов.

Вот за всё это и проголосовало парламентское большинство.

Ранее Михаил Чаплыга подвёл итоги карантина выходного дня.

Также он обратил внимание на то, куда пошли деньги из коронавирусного фонда.