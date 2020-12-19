Решение Антимонопольного комитета закрыть дело «Роттердам+» стало очередным доказательством правовой и экономической обоснованности этой формулы.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в своем блоге в издании «Лига».

"Тщательная экспертиза АМКУ не подтвердила гипотезу НАБУ относительно того, что действия НКРЭКУ привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или их группам льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов», - пишет Кушнирук.

Экономист отметил, что АМКУ имеет полный набор инструментов качественной экспертизы, квалифицированных специалистов и опыт в выяснении вопросов соответствия закона и влияния на конкуренцию тех или иных нормативных актов.

"Итак, к решениям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно отсутствия состава преступления в т. н. «делу «Роттердам+»», добавлена профессиональная экспертиза, подтверждающая правильность решений САП и ВАКС», - добавил Кушнирук.

Напомним, 18 декабря АМКУ закрыл дело «Роттердам+». Комитет постановил, что формула не нанесла никаких убытков и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.

Формула «Роттердам+», по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.