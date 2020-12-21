Политический видеоблогер Сергей Корнак поставил вопрос: какие действии могу вывести нас из нынешней тупиковой ситуации?

Он сослался на интервью казахского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, который отметил: на ближайшие год-два он даже не рассматривает Украину в своих инвестиционных проектах из-за нашей коррупционной системы с непонятными правилами игры.

«Если человек такого уровня, который глубоко понимает в политике, не видит смысла инвестировать в нас – это серьёзный знак», - говорит блогер.

В самом деле, какие крупные компании зашли в Украину и успешно здесь работают?

Всё остаётся во власти местных элит – то есть, по выражению Корнака, ушлых парней из 1990-х, которые закрепились в этой среде и теперь подчинили себе всю Украину.

Правила для Украины они пишут сами – и постоянно меняют их, то разрешая что-то, то запрещая.

«Сейчас даже тарифы растут просто для того, чтобы выкачать из нас деньги. Мы, как рабы, должны платить подати. Есть ли шанс поменять эту систему? Илларионов правильно сказал: если власть готова применять насилие, а оппозиция – нет, то у оппозиции практически нет шансов поменять этот порядок», - считает Корнак.

Украинская власть извлекла уроки из 2014 года. С тех пор нарастили силовой блок. Национальная гвардия готова к силовому разгону демонстраций, и если дадут команду, она всех утопят в крови. Элита не допускает формирования оппозиции – есть только блогеры, которые что-то вещают, но не имеют доступа к деньгам. А дать стране возродиться могли бы только они.

«Мы 28 лет воюем с олигархами, и ничего не получается. Ведь родной отец олигархии, Кучма, создал эту элиту и возглавил её. В этой системе у олигархов есть СМИ , полезные ископаемые, доступ к бюджету. Народ их поддержит», - полагает обозреватель.

По его мнению, есть простое решение. Оно видно на примере «ПриватБанка» - если олигархи выходят за рамки, их предприятия нужно просто национализировать.

Сергей Корнак напомнил, что в Украине есть три с половиной тысячи государственных предприятий, и три тысячи из них – дотационные.

«О народе разговора нет. Поэтому у нас пенсионеры – бесправны, для инвалидов соцпакета нет. Перемен не будет – деньги никто просто так не отдаст. Эта элита сама себя расплодила и сама себя контролирует», - подытожил Корнак.

Ранее он рассмотрел основные признаки демократии и их наличие в Украине.

Также Сергей Корнак поинтересовался вопросом, почему украинский газ так дорог для отечественного потребителя.